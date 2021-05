La Juventus en plein cauchemar, alerte rouge à Manchester United

La suite après cette publicité

La Ligue 1 prépare déjà son mercato

Le championnat de France n'est pas encore terminé que certains clubs sont déjà projetés sur la saison à venir. Notamment du côté des entraîneurs, où un véritable bouleversement pourrait se produire aux quatre coins de l'Hexagone. «Coaches en stock», titre d'ailleurs L'Équipe, en Une de son édition du jour. Alors que certains comme Jorge Sampaoli, Niko Kovač ou encore Bruno Genesio semblent bien installés au sein de leurs clubs respectifs, d'autres comme Michel Der Zakarian, Stéphane Moulin ou encore Rudi Garcia prendront la porte à la fin de la saison. La Ligue 1 prépare également le prochain exercice, sur le terrain. À commencer par l'AS Monaco qui aurait ciblé Jérôme Boateng et Roman Bürki à en croire les informations de France Football. De son côté, La Provence nous confirme, ce matin, qu'Hiroki Sakai devrait quitter l'OM, cet été. «Arigato Hiroki», titre d'ailleurs le quotidien provençal, qui ajoute que son compatriote Yuto Nagatomo ne devrait pas non plus être conservé cet été.

Alerte maximale à United après les évènements de la semaine passée

Ce sera peut-être la seule bonne nouvelle de la semaine pour le board des Red Devils. Edinson Cavani a décidé de poursuivre son aventure mancunienne, hier. «Encore plus de Cavani !» titre d'ailleurs le Manchester Evening News en Une de son édition du jour. Une prolongation d'une saison qui permet à United de sécuriser son buteur pour la saison prochaine. Une information reprise en Une du Daily Star qui titre : «Cavani, c'est reparti». La prolongation de l'Uruguayen qui figurait parmi les priorités de Solskjaer alors que la signature d'un autre buteur cet été pourrait se compliquer d'un point de vue financier. De son côté, The Sun évoque, lui, la tension qui plane au-dessus du club depuis une dizaine de jours. Le club mancunien se tiendrait en alerte maximale avant la réception de Leicester, ce soir, puis celle de Liverpool, jeudi. Deux matches à haute tension où les mesures de protection ont été renforcées et avant lesquels Ole Gunnar Solskjaer a appelé au calme afin que l'équipe puisse montrer ce qu'elle vaut sur le terrain.

Le chaos plane au-dessus de la Juventus

«La Juve en plein cauchemar», c'est le titre du Corriere dello Sport, ce matin. Avec la lourde défaite (0-3) contre l'AC Milan ce week-end, une réunion se serait tenue en interne à l'issue de laquelle Pirlo a été confirmé, du moins jusqu'à la fin de la saison. Le quotidien transalpin ajoute que la Vieille Dame préparerait le retour de Zinedine Zidane la saison prochaine. Une information confirmée par La Gazzetta dello Sport, qui ajoute qu'une cinquième place pourrait coûter cher à la Juve puisque les pertes financières du club pourraient s'évaluer à plus de 80 M€. Un scénario cauchemardesque auquel pourrait s'ajouter une exclusion de la Serie A, si le club venait à ne pas faire machine arrière quant au projet de Super League européenne. Une menace proférée par Gabriele Gravina, le président de la fédération italienne de football. Enfin, et comme si ça ne suffisait pas, AS ajoute ce matin qu'en plus du départ de Pirlo en fin de saison, Cristiano Ronaldo devrait bel et bien quitter le Piémont en cas de qualification pour l'Europa League, la saison prochaine. Une véritable poudrière prête à exploser si rien ne change.