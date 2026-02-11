Menu Rechercher
Bayern : Eberl veut prolonger Harry Kane

Par Tom Courel
Harry Kane sous les couleurs du Bayern. @Maxppp

Le directeur sportif du Bayern Munich, Max Eberl, commence sérieusement à se pencher sur le dossier de Harry Kane (32 ans). En effet, le buteur anglais continue ses belles performances cette saison (37 buts et 5 passes décisives en 32 matchs), mais voit son contrat s’achever en Bavière en juin 2027. La direction allemande aura donc un choix à faire dans quelque temps, cependant, les premières tendances ont déjà vu le jour grâce à l’intervention de Max Eberl. « Je ne peux pas dire ce qui se passe à nouveau autour de nous, que quelqu’un prépare quelque chose. Tout ce que je peux dire, c’est que nous sommes en échange intense avec Harry en ce qui le concerne, puis en ce qui concerne notre succès. Et les autres étapes viendront après ».

Toutefois, selon Kicker, au moins un club d’Arabie saoudite devrait notamment préparer une offre pour l’attaquant bavarois. Les offres sont extrêmement lucratives financièrement pour les stars qui évoluent en Saudi Pro League, particulièrement après l’arrivée de Cristiano Ronaldo à Al- Nassr en 2023. D’autres joueurs de premier plan seraient ainsi attirés dans le pays en vue de la Coupe du monde 2034 comme l’indique la source, mais rien n’a encore été établi à l’heure actuelle entre les différentes parties. Le joueur de 32 semble heureux à Munich en compagnie de sa famille, et n’a pas encore signifié son choix.

