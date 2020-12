Liga : Villarreal tenu en échec par Elche

Pour le compte de cette 12e journée de Liga, Villarreal accueillait sur sa pelouse la formation d'Elche, promue cette saison au sein de l'élite espagnole. Un match important pour les hommes d'Unai Emery qui, en cas de victoire, pouvaient ainsi revenir juste derrière la Real Sociedad mais aussi l'Atlético de Madrid, leader du championnat. Sans surprise, les locaux mettaient rapidement le pied sur le ballon et se procuraient quelques opportunités dangereuses par l'intermédiaire d'Estupinan, puis de Gerard Moreno quelques minutes plus tard, sans pour autant les convertir (4e, 6e). Les joueurs d'Elche défendaient bien bas et tentaient d'attendre le bon moment pour partir en contre et ainsi surprendre le Sous-Marin jaune.

Le bon moment n'avait toutefois pas lieu et les deux formations rentraient aux vestiaires sur un score nul et vierge (0-0) au terme d'une première période globalement dominée par les locaux. L'heure pour Paco Alcacer et Takefusa Kubo de rentrer. L'attaquant espagnol n'avait besoin que de quelques minutes pour donner une petite frayeur à la défense adverse, mais une nouvelle fois sans réussite face aux cages. Les hommes d'Unai Emery enchaînaient les frappes mais aucun des éléments offensifs ne parvenait à faire la différence ce soir. Les deux formations se quittaient sur un triste score de parité (0-0) au terme d'un match peu emballant. Un match nul qui permet tout de même au Sous-Marin jaune de conserver sa 3e place au classement devant le Real Madrid, 4e.