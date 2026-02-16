Real Madrid : les propos élogieux d’Arbeloa sur Mourinho

Par le passé, Alvaro Arbeloa a été entraîné au Real Madrid par José Mourinho. Ce mardi, les deux hommes vont se retrouver pour un Benfica-Real Madrid qui s’annonce houleux, deux semaines après la défaite des Madrilènes sur ce même terrain de l’Estadio Da Luz. Interrogé en conférence de presse sur sa relation avec José Mourinho, souvent cité pour redevenir entraîneur de la Maison Blanche, Arbeloa a eu des propos tant élogieux que craintifs sur le Special One :

«Mourinho ? Si je l’invite, ce sera pour déjeuner. Il n’est pas obligé de rester assis. Tu sais, nous sommes de bons amis, nous nous souhaitons le meilleur et nous avons d’excellentes relations. Au Bernabeu ? Il sera accueilli par une ovation triomphale, car les supporters du Real Madrid sont conscients de tout ce que José a fait pour le club : il s’est toujours donné à fond, et même plus. Je suis donc certain qu’il sera reçu avec une immense ovation. Comme je viens de le dire, je souhaite toujours le meilleur à José. Mon objectif est évidemment d’éliminer Benfica, et ensuite, qu’il remporte tous les titres. Et à partir de là, je lui souhaite le meilleur.»

