Galatasaray veut doubler l'OM pour Alexis Sanchez

Le grand attaquant. Cet été, l'Olympique de Marseille a décidé de recruter un numéro 9. Et si les pensionnaires de l'Orange Vélodrome se sont trompés par le passé, eux qui ont encore le transfert de Kostas Mitroglou en travers de la gorge, ils sont persuadés de faire le bon choix en misant sur Alexis Sanchez. Un joueur d'expérience qui possède de nombreuses qualités ainsi qu'un CV impressionnant. « C'est un profil qui matche complètement avec ce qu'on veut mettre en place », a avoué le président Pablo Longoria dimanche au micro de Prime Vidéo.

Il a résilié hier avec l'Inter

Confiants, les Phocéens ont trouvé un accord verbal avec le Chilien de 33 ans comme révélé sur notre site. Bien qu'il reste encore quelques détails à régler, l'opération est en bonne voie. Le joueur, qui est attendu mercredi ou jeudi à Marseille afin de passer sa visite médicale et signer un contrat d'un an (+ un an en option), se rapproche donc plus que jamais. D'ailleurs, un nouveau pas a été fait en ce sens hier puisque l'ancien joueur du FC Barcelone, de Manchester United et d'Arsenal a résilié son contrat avec l'Inter Milan.

«Le FC Internazionale Milano annonce avoir trouvé un accord pour la résiliation consensuelle du contrat de l'attaquant chilien Alexis Sanchez. Le Club tient à remercier Alexis pour ses trois saisons chez les Nerazzurri qui se sont soldées par la conquête de trois trophées et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière», a indiqué l'écurie italienne via un communiqué de presse publié sur son site officiel. Désormais libre de s'engager où il le souhaite, Alexis Sanchez semble se diriger vers la cité phocéenne. Toutefois, l'OM doit composer avec un concurrent de dernière minute.

Galatasaray s'active pour le faire signer

Ce mardi, le média turc Hurriyet assure que Galatasaray pousse en coulisses afin de recruter l'attaquant. Le club stambouliote utilise tous les moyens pour le convaincre. Ainsi, on apprend qu'Arda Turan et Hakan Çalhanoğlu, son coéquipier à l'Inter Milan et grand fan de Galatasaray, ont échangé avec lui sur le sujet. Ils lui ont raconté l'histoire du club et n'ont fait que des éloges. Le vice-président Erden Timur, qui a missionné les deux joueurs pour convaincre le Chilien, a rencontré Alexis Sanchez vendredi à Milan.

Ainsi, il lui a exposé les projets et les objectifs du club tout en lui transmettant la proposition suivante : un contrat de 2 ans avec un salaire de 3 millions d'euros par an. Et d'après Hurriyet, l'ex du Barça a été sensible à cette approche puisqu'il donnerait sa préférence à Galatasaray. Ce qui est sûr, c'est que le club a reconnu publiquement être sur le coup. «Nous discutons avec beaucoup de joueurs. Alexis Sanchez est l'un des joueurs à qui nous avons parlé. C'est un joueur très précieux». L'OM est prévenu, Galatasaray ne compte pas lâcher le morceau pour Alexis Sanchez.