Real Madrid : Ferland Mendy incertain pour la demi-finale contre Manchester City

Titulaire ce mardi lors de la qualification du Real Madrid pour les demi-finales de Ligue des champions, malgré la défaite face à Chelsea (2-3) au Santiago Bernabeu, Ferland Mendy (26 ans) a rechuté. Une mauvaise nouvelle pour le club madrilène puisque le latéral français souffrirait encore de son adducteur gauche et pourrait même manquer la demi-finale aller face à Manchester City, prévue le 26 avril prochain.

La suite après cette publicité

En effet, selon les dernières informations du quotidien AS, le défenseur des Merengues devrait être indisponible deux semaines. L'ancien joueur de l'OL est donc par conséquent forfait ce dimanche pour le choc de la 32e journée de Liga sur le terrain du Séville FC mais risque donc aussi de manquer la première manche face aux Skyblues. Un premier coup dur pour la Casa Blanca, d'autant plus que Marcelo, l'autre latéral gauche, est aussi touché à l'adducteur et devrait manquer une semaine de compétition.