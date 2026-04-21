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Barça : Lamine Yamal rend un vibrant hommage à Lionel Messi

Par Allan Brevi
1 min.
Gavi et Lamine Yamal @Maxppp

Récompensé lors des Laureus Awards à Madrid, Lamine Yamal a une nouvelle fois impressionné par sa maturité face aux médias. Sacré meilleur jeune athlète mondial, l’attaquant du FC Barcelone a insisté sur la responsabilité qui accompagne désormais son statut : « c’est difficile de réaliser que c’est une responsabilité… on n’a pas le droit à l’erreur parce qu’on est un modèle pour beaucoup d’enfants. Mais je le vois comme quelque chose de positif. Chaque fois que je m’exprime, j’essaie de le faire de manière constructive pour aider un maximum de personnes. » À seulement 18 ans, le phénomène catalan assume déjà l’impact de sa parole, tout en reconnaissant qu’il est encore en phase d’apprentissage.

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Interrogé sur ses inspirations, le jeune international espagnol n’a pas hésité à citer Lionel Messi comme référence absolue. « Quand on réalise qu’un athlète est une légende non seulement dans son sport, mais aussi dans tous les autres, c’est parce qu’il est le meilleur. Messi en est un exemple. Il est le meilleur footballeur de l’histoire et aussi le meilleur athlète. Pour moi, ce n’est pas juste une idole. Tout le monde le respecte pour tout ce qu’il a accompli, pour l’exemple qu’il a donné, et j’espère suivre ses traces », a-t-il confié d’après des propos rapportés par Mundo Deportivo. Pour le moment, Lamine Yamal est sur la bonne voie.

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