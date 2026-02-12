Ligue 1
Nasser Al-Khelaïfi réagit au conflit entre Ligue 1+ et beIN Sports
1 min.
@Maxppp
beIN SPorts a fini par arracher les droits de diffusion des deux prochaines Coupes du Monde (2026 et 2030) au nez et à la barbe de Ligue 1+. Nicolas De Tavernost a fustigé l’attitude de la FIFA, assurant qu’un document avait pourtant été signé avec le diffuseur du championnat.
La suite après cette publicité
Présent à Bruxelles pour le 50e congrès de l’UEFA, le président PSG n’a pas souhaité apporter de commentaires à cette situation. «Je ne suis pas intéressé. Aujourd’hui c’est une journée historique pour le foot (en référence à la fin de la Super League). C’est ce qui m’interesse. Je ne suis pas intéressé par des conflits, je n’ai pas de temps pour ça».
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer