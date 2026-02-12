Menu Rechercher
Nasser Al-Khelaïfi réagit au conflit entre Ligue 1+ et beIN Sports

beIN SPorts a fini par arracher les droits de diffusion des deux prochaines Coupes du Monde (2026 et 2030) au nez et à la barbe de Ligue 1+. Nicolas De Tavernost a fustigé l’attitude de la FIFA, assurant qu’un document avait pourtant été signé avec le diffuseur du championnat.

Présent à Bruxelles pour le 50e congrès de l’UEFA, le président PSG n’a pas souhaité apporter de commentaires à cette situation. «Je ne suis pas intéressé. Aujourd’hui c’est une journée historique pour le foot (en référence à la fin de la Super League). C’est ce qui m’interesse. Je ne suis pas intéressé par des conflits, je n’ai pas de temps pour ça».

