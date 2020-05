Ligue 1, fin de saison : Amiens va riposter

« Une injustice ? Oui car sur les matches retours, nous avions joués les équipes les plus fortes. Nous avons joué le PSG, Marseille, Lyon et nos concurrents ne les ont pas joué. Donc il y a une forme d’injustice dans ce jugement. L’équité sportive n’est pas respectée. » Jeudi soir, lors d'un live organisé sur la page Facebook de l'Amiens SC, le président Bernard Joannin avait vivement critiqué la décision de la LFP d'arrêter définitivement la saison de Ligue 1. En parallèle, l'instance a établi un classement final via un système de quotients. Avec ce procédé, le club picard, dix-neuvième, est rétrogradé en Ligue 2. Au lendemain de ces décisions, Amiens ne décolère pas. Les pensionnaires du stade de la Licorne ont publié un communiqué officiel sur leur site et se réservent le droit de contester en justice la décision de la Ligue.

« Cette décision est pour notre club, l'ensemble de nos joueurs, entraîneurs, administratifs, bénévoles et supporters extrêmement lourde de conséquences. En l'état de notre réflexion et dans l'attente de la publication du procès-verbal de ce Conseil d'administration, l'Amiens SC se réserve la possibilité de contester cette décision, puisque l'équité sportive, en cette période particulièrement difficile pour tous, aurait dû au contraire amener les différentes instances décisionnaires à ne prononcer aucune relégation, » précise notamment le communiqué. Reste à savoir si ce futur recours aura une incidence sur l'avenir d'Amiens...