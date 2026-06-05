OL : une porte de sortie s’ouvre pour Orel Mangala

L’Olympique Lyonnais aborde cet été 2026 avec beaucoup moins de stress que l’an dernier. Et on peut dire que c’est déjà une grande victoire pour les pensionnaires du Groupama Stadium. Sous les ordres de Michele Kang et grâce au travail de Michael Gerlinger (DG), Matthieu Louis-Jean (Directeur Technique) et de tout le club, l’OL a pu retrouver de la sérénité. Le club rhodanien a aussi pu retrouver un environnement beaucoup plus sain que durant l’ère John Textor. Plus unis que jamais, les Lyonnais veulent continuer le projet mis en place ces derniers mois.

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Mangala veut jouer plus

Mais ils savent aussi qu’ils doivent vendre quelques éléments cet été, notamment pour rester sur leur ligne directrice et répondre aux exigences de la DNCG. Comme expliqué sur notre site le 28 mai dernier, aucun joueur n’a demandé clairement à partir. Mais l’un d’entre eux, à savoir Orel Mangala, a fait savoir qu’il souhaite avoir plus de temps de jeu. La porte n’est donc pas fermée pour le milieu de terrain belge, recruté du temps de Textor. Pour lui, les Gones ont déboursé 23,4 M€. Nottingham Forest, le club ami de Textor, conserve un intéressement de 10 % sur la plus-value d’un éventuel futur transfert.

A Lyon, Mangala a connu des moments compliqués, entre les blessures et un temps de jeu parfois réduit. Cette saison, Paulo Fonseca a dû patienter avant de faire appel à lui. Au final, le Diable Rouge a participé à 14 matches toutes compétitions confondues (509 minutes), dont 5 dans la peau d’un titulaire. Alors que l’OL compte sur Tyler Morton et Corentin Tolisso dans l’entrejeu et que Tanner Tessmann est sur le départ, Mangala pourrait avoir son mot à dire. Mais il sait aussi que les Gones cherchent à se renforcer au milieu de terrain. Le Danois de Leipzig, Mads Bidstrup, a été approché.

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Destination Bologne ?

Ce qui n’est pas forcément un bon signe pour le Belge qui veut enchaîner les matches. Ce que peut lui offrir Bologne. Selon La Gazzetta dello Sport, l’écurie italienne veut le recruter. C’est un souhait du nouveau coach, Domenico Tedesco. Les deux hommes ont déjà travaillé ensemble lorsque l’entraîneur officiait à la tête de la sélection nationale belge. Il apprécie le milieu de 28 ans, dont le prix est estimé à 10 M€ par la GdS. De son côté, le Corriere dello Sport apporte d’autres informations. La publication italienne assure que le joueur a été proposé à Bologne, qui étudie cette piste.

Les dirigeants ont quelques doutes concernant l’état de santé du milieu, qui a subi une rupture des ligaments croisés et qui a mis du temps à s’en remettre. Le CdS ajoute que le club n’exclut pas de le soumettre à des examens médicaux avant de faire son choix. En ce qui concerne cette opération, le CdS parle plutôt d’un prêt avec option d’achat. Il reste à savoir si cette opération ira plus loin et si l’OL réussira à boucler un premier départ. Une vente serait la meilleure chose pour les Gones. Affaire à suivre…