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Serie A

Lazio : le pétard de Nuno Tavares contre Monza

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Nuno Tavares @Maxppp
Lazio 3-1 Monza

Sous la houlette de Gennaro Gattuso, la Lazio réalise un excellent début de saison en Serie A et truste les premières places. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Nuno Tavares, brille tout particulièrement depuis le début de cette cuvée, au point que le technicien italien n’a pas hésité à le comparer à un joueur au profil digne du Real Madrid et doté de qualités exceptionnelles.

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Ce dimanche face à Monza, le latéral portugais a d’ailleurs illuminé la rencontre en ouvrant le score de manière spectaculaire dès les premières minutes et a confirmé les dires de son coach. Trouvé aux 25 mètres, le Portugais a décoché une frappe fantastique qui s’est logée directement dans la lucarne gauche du but adverse.

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