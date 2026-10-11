Lazio : le pétard de Nuno Tavares contre Monza

Sous la houlette de Gennaro Gattuso, la Lazio réalise un excellent début de saison en Serie A et truste les premières places. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Nuno Tavares, brille tout particulièrement depuis le début de cette cuvée, au point que le technicien italien n’a pas hésité à le comparer à un joueur au profil digne du Real Madrid et doté de qualités exceptionnelles.

La suite après cette publicité

🚀 QUEL BANGER ! Nuno Tavares inscrit un but de fou avec la Lazio ! 🔥 L’ancien Marseillais régale et met les Biancocelesti devant face à Monza. ⚽ 🎥 @DAZN_FR https://t.co/rLoj2GkK9d — Foot Mercato (@footmercato) October 11, 2026

Ce dimanche face à Monza, le latéral portugais a d’ailleurs illuminé la rencontre en ouvrant le score de manière spectaculaire dès les premières minutes et a confirmé les dires de son coach. Trouvé aux 25 mètres, le Portugais a décoché une frappe fantastique qui s’est logée directement dans la lucarne gauche du but adverse.