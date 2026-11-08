Serie A : accrochée par un Naples malade, la Lazio de Gattuso reste leader
Coup d’arrêt pour la Lazio. Leaders de Serie A et victorieux lors de leurs six dernières sorties en championnat, les joueurs de Gennaro Gattuso ont été tenus en échec par Naples ce dimanche (1-1), à l’occasion de la 11e journée. Ils avaient pourtant débloqué cette rencontre grâce à Davide Frattesi, buteur dans un angle fermé après un service de Noslin (28e, 0-1). Le portier grec de la Lazio, Christos Mandas, avait sauvé la balle d’égalisation d’Höjlund sur sa ligne (42e), mais pas celle de Scott McTominay.
Sur un centre de Noa Lang au second poteau, l’Écossais rôdait pour catapulter le ballon dans le but avec l’aide d’Alfonso Pedraza (48e, 1-1). Pour Naples et Max Allegri, ce résultat n’est pas catastrophique. Il l’aurait été si les Partenopei avaient concédé une troisième défaite de suite après celles face à la Juve (2-0) et Porto (4-1). Toujours est-il que le coach napolitain se retrouve fragilisé. Son équipe est 10e de Serie A. La Lazio reste leader avec deux points d’avance sur son rival romain.
Naples : la mise au clair d’Aurelio De Laurentiis après l’annulation de la conférence de presse d’Allegri
Nos dernières vidéos
« Il est conscient d’avoir perdu sa place de titulaire au Real Madrid » : déclassement confirmé pour Vinícius Jr !
Les plus lus
« Il est conscient d’avoir perdu sa place de titulaire au Real Madrid » : déclassement confirmé pour Vinícius Jr !
Explorer