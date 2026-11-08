Serie A : accrochée par un Naples malade, la Lazio de Gattuso reste leader

Coup d’arrêt pour la Lazio. Leaders de Serie A et victorieux lors de leurs six dernières sorties en championnat, les joueurs de Gennaro Gattuso ont été tenus en échec par Naples ce dimanche (1-1), à l’occasion de la 11e journée. Ils avaient pourtant débloqué cette rencontre grâce à Davide Frattesi, buteur dans un angle fermé après un service de Noslin (28e, 0-1). Le portier grec de la Lazio, Christos Mandas, avait sauvé la balle d’égalisation d’Höjlund sur sa ligne (42e), mais pas celle de Scott McTominay.

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Sur un centre de Noa Lang au second poteau, l’Écossais rôdait pour catapulter le ballon dans le but avec l’aide d’Alfonso Pedraza (48e, 1-1). Pour Naples et Max Allegri, ce résultat n’est pas catastrophique. Il l’aurait été si les Partenopei avaient concédé une troisième défaite de suite après celles face à la Juve (2-0) et Porto (4-1). Toujours est-il que le coach napolitain se retrouve fragilisé. Son équipe est 10e de Serie A. La Lazio reste leader avec deux points d’avance sur son rival romain.