Raphinha au Barça, ça brûle

La fin du feuilleton est proche. SPORT explique ce dimanche que Raphinha (25 ans) peut savourer puisqu'il sait qu'il sera, sauf nouveau retournement de situation dans ce dossier, un joueur du FC Barcelone dans les prochaines heures. Malgré une offre supérieure soumise par Chelsea, Leeds United, le club de l'attaquant brésilien, s'est mis d'accord avec les Blaugranas autour d'un montant estimé à 55 M€ fixes, plus des bonus.

Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec les Peacocks, l'ancien joueur du Stade Rennais a toujours affiché la volonté de rejoindre la Catalogne ces dernières semaines, et ce malgré de nombreux intérêts de cadors de Premier League, comme Arsenal ou encore Chelsea plus récemment. La possibilité de le voir débarquer à Barcelone dès ce lundi n'est toujours pas exclue, ajoute le quotidien espagnol. La victoire du Barça et de Raphinha se précise.