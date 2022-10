Le Clásico met le feu à l’Espagne, l’Europe a fait son choix pour le Ballon d'Or

La suite après cette publicité

Madrid savoure, Barcelone enrage

En Espagne, le Clásico a déchaîné les passions, et ça se ressent quand on lit les journaux espagnols ce matin. «Nettement supérieur à son meilleur ennemi barcelonais», comme le souligne Marca, le Real Madrid s'est offert le premier Clásico de la saison (3-1). On peut voir sur cette première page Valverde, son but avec ses coéquipiers. Mais on n’oublie surtout pas Karim Benzema qui a lancé le match grâce à son instinct de renard des surfaces. C’est «le Real qui établit les règles» pour le journal AS. Avec ce succès, Le Real Madrid prend les devants en Liga après 9 journées disputées. À Barcelone, ce matin c’est la gueule de bois. Déjà, quand Sport fait une première page quasiment toute noire, on sait d’avance que le Barça a fait un très mauvais match. Le journal catalan estime que «tous les joueurs étaient mauvais et que Xavi était sans solution.» Seuls Koundé, De Jong et Raphinha évitent les critiques acerbes. D’ailleurs après le match, petite scène insolite rapportée par le média, Joan Laporta est allé dans les vestiaires de l'arbitre pour demander à plusieurs reprises des explications sur certaines situations du match. Le président du Barça estime qu’une faute sur Lewandowski dans la surface n’a pas été sifflée en début de rencontre.

L'Europe vote Benzema

Benzema était en mode Ballon d’Or hier. Car, si tout se passe bien, ce soir KB9 va pouvoir soulever le précieux trophée. Tous les médias européens ne parlent que de ça ce matin, surtout en France, c’est logique. Ce matin, Le Parisien est revenu sur le parcours parsemé d'embûches du buteur formé à Lyon. Après de nombreuses polémiques et erreurs de parcours, le joueur de 34 ans a su redorer son image au fil du temps. Ce Ballon d’Or sera une consécration, «la revanche du mal aimé» comme le titre le quotidien. Si vous avez pris les transports en commun, ce matin vous avez sûrement vu le buteur du Real Madrid sur la première page de 20 minutes. Le journal gratuit a partagé ce matin le témoignage de personnes qui l’ont bien connu tout au long de sa carrière. Philippe Bergeroo, entraîneur des U17 champions d’Europe en 2004 admet que «Benzema était passé au-dessus des Nasri, Ménez et Ben Arfa». Il ne le voyait pas Ballon d’Or à cette époque, mais c’était déjà «l’attaquant qui avait le plus de qualité.» En Espagne, enfin surtout les médias pro-Madrid célèbrent déjà son titre. Encore un Ballon d’Or au Real, ça n'étonne même plus les journalistes du pays. Ils espèrent aussi que Courtois remportera le trophée Yachine. C’est «le Roi Karim» en Italie, La Gazzetta dello Sport salue sa très belle carrière et son très bon match contre le Barça dans son édition du jour.

Liverpool relance la Premier League

En Angleterre, dans le choc du week-end en Premier League, Liverpool a infligé à Manchester City sa première défaite de la saison (1-0). Alisson a envoyé un caviar directement dans les pieds de Mohamed Salah. La star des Reds fait la Une de tous les tabloïds du pays. Et le Daily Express parle de fourneau rouge, car Anfield était bouillant, plus que jamais, un peu trop peut-être, car Pep Guardiola assure qu’on lui a lancé des pièces de monnaie pendant le match. Sûrement une mauvaise blague des supporters des Reds pour rappeler au coach des Citizens qu’il a une meilleure équipe grâce à l’argent des Émirats arabes unis. C’est pour cette raison que le Daily Mirror titre ce matin qu’il y avait «un bon Kop et un mauvais Kop». En représailles, des supporters de City ont proféré des chants honteux et ont détérioré l’espace réservé aux visiteurs dans l’enceinte d’Anfield.