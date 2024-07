Vidéo : le golazo de Lamine Yamal pour l’égalisation de l’Espagne

L’équipe de France avait bien débuté son match en ouvrant le score par l’intermédiaire de Kolo Muani mais l’Espagne est rapidement revenue à hauteur grâce à un bijou de Lamine Yamal.

La suite après cette publicité

A 30 mètres du but, le joueur du Barça a pris un temps d’avance sur Rabiot pour se remettre sur son pied gauche et envoyer une merveille de frappe dans la lucarne de Maignan. Il en profite pour devenir le plus jeune buteur de l’histoire de l’Euro à 16 ans et 362 jours.