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Ligue 1

PSG : Ferran Torres fait mieux que Neymar et aussi bien que Zlatan Ibrahimović

Par Allan Brevi
1 min.

Arrivé cet été au PSG contre environ 50 M€, Ferran Torres n’aura pas attendu longtemps avant de se mettre en évidence. L’Espagnol compte déjà 6 buts en 5 apparitions sous ses nouvelles couleurs, dont un triplé retentissant contre le Slovan Bratislava en Ligue des Champions, avant d’inscrire le but de la victoire à Brest dimanche. Un début de parcours particulièrement remarqué, puisque ses statistiques égalent celles de Zlatan Ibrahimović lors de ses 5 premiers matches à Paris et dépassent celles de Neymar, auteur de 5 buts sur la même période.

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Luis Enrique a également souligné la complémentarité entre Torres et Ousmane Dembélé, les deux hommes ayant combiné sur l’unique but inscrit à Brest. De son côté, le Ballon d’Or 2025 a loué les qualités de son nouveau partenaire, qu’il connaît depuis leur passage commun au FC Barcelone : « c’est un joueur fantastique et un brillant numéro neuf. Il est toujours là quand vous avez besoin de lui. » Après seulement quelques semaines, Ferran Torres s’impose donc déjà comme l’une des principales satisfactions du début de saison parisien.

Pub. le - MAJ le
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