La presse chinoise ne pardonne pas et incendie encore Kylian Mbappé !

La polémique chinoise de Kylian Mbappé est loin de s’apaiser. Après la diffusion d’une vidéo dans laquelle l’attaquant du Real Madrid réagissait à des montages humoristiques le représentant en dictateur, évoquant notamment Mao Zedong, le capitaine des Bleus a provoqué un tollé dans le pays. Trois marques chinoises ont rompu leurs contrats avec lui, la Fédération chinoise de football a officiellement protesté auprès de la Casa Blanca et les médias d’État ont supprimé les contenus le concernant. Dans un communiqué, Mbappé a fini par présenter ses excuses publiques, tout comme l’émission The Bridge, à l’origine de la séquence. Mais ces prises de parole ne suffisent visiblement pas à calmer la colère. Plusieurs journalistes chinois continuent de dénoncer son attitude et mettent en garde les sportifs étrangers contre les conséquences de propos jugés offensants. Au-delà de l’indignation, les critiques portent désormais sur les pertes commerciales du Français, sa responsabilité en tant que personnalité publique et la possibilité d’un boycott durable sur le marché chinois. La séquence a rapidement dépassé le cadre des réseaux sociaux pour devenir un sujet de discussion bien plus large en Chine. La notoriété internationale de Mbappé, son statut de capitaine de l’équipe de France et son exposition commerciale rendent cette affaire particulièrement sensible. Dans un marché où son image constitue un véritable levier économique, les conséquences pourraient largement dépasser le simple épisode médiatique.

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Dans des propos relayés par le média Tencent Sports, le journaliste sportif chinois, Ma Jihua, n’a pas mâché ses mots : « un contrat de six mois, ruiné en une seule journée. Aussi talentueux soient-ils, ils ne peuvent justifier de bafouer les principes financiers. Quelle que soit votre notoriété, vous ne pouvez pas agir de façon irresponsable, peu importe votre audience, vous ne pouvez pas faire passer le respect avant tout. Le marché chinois accueille les amis, mais il n’accueille absolument pas ceux qui mordent la main qui les nourrit. Le sport n’a pas de frontières, mais les stars du sport ont des limites. Que chaque star, dans chaque sport, prenne cela comme un avertissement ! » Son confrère Li Zangyu, journaliste à la télévision de Pékin, a emboité le pas : « peu importe le talent d’une star du football ou son statut de célébrité, elle ne réussira jamais sans moralité. D’un côté, elle perçoit d’énormes cachets de marques chinoises, et de l’autre, elle étale son intelligence et son esprit en public. Ce n’est pas de la sincérité, mais une hypocrisie profonde : si je suis offensé, je dois présenter mes excuses publiquement, mais si j’offense autrui, je peux faire comme si de rien n’était».

Les médias chinois intraitables avec Mbappé

Si certains médias comme Dongqiudi, Titan Sports ou encore Hupu relayent les informations de la CCTV, d’autres médias dont Sina Sports ont sorti leur plume la plus piquante pour résumer l’affaire et se dresser contre l’attaquant du Real Madrid. «Le compte Weibo de CCTV News, le site CCTV.com et CCTV Video ont procédé à un nettoyage complet durant la nuit, supprimant toutes les images, tous les textes et tous les reportages vidéo concernant cette star du football français. Une recherche de son nom sur ces plateformes ne donne désormais quasiment aucun résultat. Cette star française, âgée de 27 ans et au sommet de sa forme, est aujourd’hui un joueur de premier plan au football. Champion du monde, il est un élément clé du Real Madrid et capitaine de l’équipe de France. Il est extrêmement rare, ces dernières années, qu’un joueur de ce calibre soit censuré par les médias d’État. C’est comme dire à tous les athlètes étrangers : aussi talentueux soient-ils, vous ne pouvez pas franchir la ligne rouge», détaille le journal sportif chinois. La situation est d’autant plus délicate que les réactions ne proviennent plus uniquement des internautes. Les médias chinois relaient désormais une indignation qui touche également les institutions et les acteurs économiques. Cette multiplication des prises de position contribue à installer la polémique dans la durée et complique le retour à la normale pour le joueur.

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Dans la suite de son article, le média chinois n’y pas de main morte et souligne l’importance des décisions de supprimer l’image de Kylian Mbappé de différentes marques, plates-formes ou jeux vidéo. «Le boycott n’est pas une explosion émotionnelle passagère, mais un choix collectif de toute la société. Peu importe la notoriété d’un athlète de haut niveau ou d’une célébrité internationale, si ses paroles ou ses actes heurtent la sensibilité du peuple chinois, il devra en assumer les conséquences. Le marché chinois accueille favorablement ceux qui nous respectent, mais il n’acceptera jamais ceux qui profitent de ses avantages tout en bafouant les principes nationaux. À court terme, il est peu probable que les marques chinoises collaborent à nouveau facilement avec cette star du football français, car sa valeur commerciale en Chine s’est effondrée. Les clauses de réputation incluses dans ses contrats publicitaires signifient que les marques n’ont pas à verser d’indemnités en cas de rupture de contrat, et qu’il doit supporter l’intégralité des pertes», pouvons-nous lire dans l’article illustré par une photo de Kylian Mbappé floutée. Pour les marques, l’enjeu est aussi celui de leur propre image auprès des consommateurs chinois. Dans un contexte aussi tendu, maintenir un partenariat avec une personnalité controversée peut devenir un risque commercial. Les entreprises doivent arbitrer entre la valeur internationale d’une star et la réaction de leur clientèle locale.

Real Madrid player Kylian Mbappé apologized in Chinese, French and English on October 27 over remarks about China that sparked backlash.



He acknowledged that his comments were inappropriate, apologized to those offended and expressed deep respect for the Chinese people and their history.



The apology came after several Chinese brands ended their partnerships with him.



#Mbappe #RealMadrid #China #Football — Jiemian News (@jiemian_news) October 27, 2026

Reste désormais à savoir si le temps et les excuses permettront d’apaiser la situation ou si cette polémique laissera une trace durable dans la relation entre Mbappé et le public chinois. Pour le Français, le plus difficile pourrait ne pas être de présenter ses excuses, mais de regagner une confiance aujourd’hui sérieusement ébranlée. «Il sous-estime peut-être encore la gravité de la situation, pensant qu’elle sera oubliée une fois l’agitation retombée dans quelques jours. Mais à en juger par la réaction des médias d’État et les déclarations du ministère des Affaires étrangères, cette affaire ne sera pas de tout repos. La rupture du contrat par la marque n’est qu’une perte visible ; la position officielle qu’elle adopte constitue l’avertissement le plus crucial. Le sport ne connaît pas de frontières, mais le respect a ses limites. L’aura d’un athlète vedette ne doit pas servir de prétexte pour offenser gratuitement autrui. Gagner de l’argent est une chose, mais respecter les normes éthiques l’est tout autant. Pour s’imposer et prospérer sur le marché chinois, le respect authentique est indispensable. Une fois que vous décidez de franchir cette ligne, vous devez accepter la résistance conjointe du marché et de la société», conclut le journaliste de Sina Sports. Pour Kylian Mbappé, les excuses n’ont donc pas refermé la plaie. En Chine, la polémique menace désormais de dépasser le simple bad buzz pour devenir un véritable désastre commercial et une crise d’image dont il pourrait mettre longtemps à se relever.