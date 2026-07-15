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Coupe du Monde

«Le karma est arrivé» : la sénatrice paraguayenne jubile encore de la défaite des Bleus

Par Valentin Feuillette
1 min.
Celeste Amarilla, sénatrice raciste du Paraguay @Maxppp
France 0-2 Espagne
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La sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla a une nouvelle fois fait parler d’elle en affichant son soutien à l’Espagne après la victoire de la Roja face à la France en demi-finale de la Coupe du monde. Arrivée au Sénat vêtue de rouge et de jaune, les couleurs espagnoles, l’élue a expliqué vouloir rendre hommage à ce qu’elle considère comme sa « patrie », tout en profitant de l’occasion pour revenir sur sa récente passe d’armes avec l’attaquant français Kylian Mbappé. «Dans les livres d’histoire du football, il restera que la sénatrice Celeste Amarilla a détruit psychologiquement la sélection française».

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Dans une déclaration à la presse, Celeste Amarilla a estimé que « le karma paraguayen » avait fini par rattraper le capitaine des Bleus, en référence à la polémique née après l’élimination du Paraguay et à leurs échanges sur les réseaux sociaux. Assurant qu’elle n’avait initialement publié ses messages « que pour plaisanter » sans imaginer une réponse du joueur, elle a affirmé considérer aujourd’hui l’affaire comme close. « Je ne peux rien demander de plus, je ne peux pas espérer une plus grande notoriété que celle que cela m’a apportée », a-t-elle résumé.

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