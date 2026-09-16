L’Espagne est folle du supersub Carlos Espi, le Barça va trancher pour l’avenir de Raphinha

Carlos Espi, encore lui

Le Real Madrid peut remercier son sauveur préféré du début de saison : Carlos Espí. Les Madrilènes se sont imposés 3-2 sur la pelouse d’Elche grâce à un nouveau but dans le temps additionnel du supersub arrivé cet été. Le Real menait 2-0, mais a vu Elche revenir au score. Il aura fallu attendre la 91e minute pour voir Espí offrir 3 points au Real Madrid sur une offrande de Kylian Mbappé. « Diomandé est là, Espí est toujours là », écrit le journal AS. Yan Diomandé a offert sa première passe décisive avec le Real Madrid, Carlos Espi lui a assumé son statut de supersub.« Il n’y a pas de joueur moins cher que Carlos Espí, véritable révélation de cette Liga, qui mérite des louanges. Il est encore sorti de sa grotte à un moment d’extrême urgence pour sauver un Madrid qui se retrouvait au bord du précipice avant le derby, alors que l’automne n’est même pas encore arrivé. », écrit le média espagnol. En quatre matches de Liga, Carlos Espí n’a eu que 25 minutes de temps de jeu total, qui ne l’ont pas empêché de marquer deux buts capitaux qui ont offert 3 points au Real Madrid à chaque fois.

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Le Barça veut sceller l’avenir de Raphinha

Le Barça veut poursuivre l’aventure avec le Brésilien encore longtemps. Comme l’explique le journal Sport, une réunion a eu lieu entre Deco et l’agent du Brésilien pour parler d’une prolongation. Pour le moment, rien de concret, mais tous les échos de cette réunion sont positifs. Raphinha a confirmé qu’il se sentait très bien à Barcelone, qu’il était pleinement investi dans le projet et qu’il se voyait rester. Élément important de cette réunion, sa femme était présente, ce qui en dit long sur ses envies d’avenir. Raphinha est sous contrat jusqu’en 2028, le temps ne presse pas, mais le Barça compte boucler ce dossier le plus vite possible pour être tranquille.

Hamza Abdelkarim jusqu’en 2030

On reste en Catalogne où le Barça a déjà sécurisé l’un de ses talents. Hamza Abdelkarim. L’Égyptien a été prolongé jusqu’en 2030, mais c’est surtout sa clause libératoire qui a bien évolué : elle est passée de 15 à 150 millions d’euros. Un énorme changement qui montre surtout la confiance du club catalan envers son jeune attaquant et l’importance qu’il pourrait prendre dans les prochaines années. Très intéressant lors de la préparation estivale, Abdelkarim est un peu en retrait sur ce début de saison, forcément handicapé par la forme étincelante de Raphinha. Mais la saison est longue, et avec le calendrier chargé du Barça, le technicien allemand aura forcément besoin de faire souffler certains cadres.