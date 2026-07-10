Coupe du Monde 2026 : la statistique alarmante sur le taux de réussite sur penalty

La Coupe du Monde 2026 connaît un taux de réussite sur penalty historiquement bas. Avec seulement 65 % des tirs transformés, y compris les séances de tirs au but, il s’agit du plus faible pourcentage depuis 1966, date à laquelle Opta a commencé à analyser la compétition. Sur 60 penalties frappés depuis le début du tournoi, 21 ont été manqués. Cette statistique illustre l’impact de la pression inhérente à un Mondial, qui semble affecter même les joueurs les plus expérimentés comme Davinson Sanchez, Quinten Timber ou Jonathan Tah, tous victimes de tirs ratés ayant entraîné l’élimination de leur équipe. Toujours en lice dans la compétition, Lionel Messi - face à l’Autriche et l’Égypte - et Kylian Mbappé - contre le Maroc - ont également manqué une tentative chacun.

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Cette baisse du taux de réussite s’inscrit dans une tendance amorcée depuis 2014, où le pourcentage était de 77,6 %. Plusieurs facteurs peuvent l’expliquer, notamment la variation des courses d’élan et l’évolution des règles pour les gardiens, qui doivent désormais garder un pied sur la ligne jusqu’à la frappe, avec l’intervention possible du VAR. L’émergence des statistiques avancées et l’analyse poussée des tireurs par les staffs défensifs contribuent également à équilibrer le rapport de force. Reste à savoir si cette tendance se confirmera jusqu’à la finale du tournoi.