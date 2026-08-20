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Premier League

Everton pense toujours à un retour de Jack Grealish

Par Sasha Nahon
1 min.
Jack Grealish à Everton @Maxppp

Everton n’aurait pas totalement abandonné l’idée de retrouver Jack Grealish. Après une saison 2025-2026 passée en prêt chez les Toffees, l’international anglais est retourné à Manchester City et a récemment participé au Community Shield perdu face à Arsenal. Son nom continue néanmoins de circuler du côté de la Mersey alors que David Moyes réclame encore plusieurs renforts avant la fermeture du mercato. Everton a déjà considérablement renforcé son effectif cet été, mais son entraîneur estime que le travail est loin d’être terminé. « Nous avons encore besoin de nombreux joueurs pour renforcer l’effectif. J’aimerais en faire davantage si possible », a-t-il expliqué rapporte The Times.

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Interrogé directement sur la possibilité de faire revenir Grealish, Moyes a toutefois refusé d’alimenter publiquement le dossier. « Non, pas pour le moment. Ce n’est pas à moi d’en parler, Jack est un joueur de Manchester City et je ne pense pas qu’il soit correct de parler de joueurs appartenant à d’autres clubs », a répondu le technicien écossais. Une réponse prudente qui intervient alors qu’Everton cherche toujours à compléter son groupe après les arrivées de Tyrique George, Merlin Röhl, Hayden Hackney, Christian Nørgaard et Brennan Johnson.

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