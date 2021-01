L'AC Milan se jette sur un jeune talent polonais

L'échec de Krzysztof Piątek passé à l'AC Milan entre janvier 2019 et janvier 2020 n'a pas refroidi le club lombard. Les Rossoneri prospectent en Pologne en vue du mercato et auraient jeté leur dévolu sur Kamil Piątkowski, c'est en tout cas ce qu'annonce Kanał Sportowy. Défenseur central du Rakow Czestochowa, le joueur de 20 ans réalise une belle saison (16 matches, 1 but) et vient de devenir international espoir.

Pour s'offrir les services de Kamil Piątkowski, l'AC Milan serait prêt à mettre 5 millions d'euros sur la table, un chiffre élevé pour le championnat polonais. Une réunion est prévue ce mercredi entre les deux clubs et pourrait ainsi déboucher sur un accord.