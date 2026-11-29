L’OM veut repartir de l’avant en Ligue 1. Après sa défaite frustrante face au Mans (2-3) dimanche dernier, la formation marseillaise se déplace à Auxerre à 15 heures avec l’ambition de retrouver une dynamique positive. Bruno Genesio s’est montré satisfait de la réaction de ses joueurs jeudi en Ligue Europa, avec une victoire face au Levski Sofia (1-0). Le technicien espère désormais retrouver le même contrôle et la même maturité à l’Abbé-Deschamps, face à une équipe auxerroise qui pourrait poser des problèmes à ses hommes.

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Pour cette rencontre, l’entraîneur marseillais pourra compter sur le retour de Timothy Weah, qui a repris l’entraînement samedi et va beaucoup mieux. En revanche, Geoffrey Kondogbia, absent de la dernière séance, reste très incertain. Emerson, toujours gêné au genou, et Derek Cornelius, touché à la hanche, sont eux forfaits. Après avoir procédé à quelques rotations en Ligue Europa, Genesio devrait relancer son équipe type du moment pour ce rendez-vous de Ligue 1.