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Ligue 1

PSG-Bayern : la réaction marrante du FC Lorient après le choc

Par Tom Courel
1 min.
Le Stade du Moustoir @Maxppp
PSG Lorient
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Il est difficile de faire mieux et les Merlus le savent. Hier soir, les Parisiens ainsi que les Munichois ont complètement épaté les fans de football. Une rencontre légendaire au Parc des Princes durant laquelle neuf buts ont été inscrits. Par ailleurs, le PSG emmené par Luis Enrique commence à faire peur à l’Espagne et l’Angleterre avant la potentielle finale. Mais ce n’est pas tout, puisque cette crainte se profilerait aussi en Bretagne, du côté de Lorient. Le club de Ligue 1 a réagi au duel de C1 et sa réaction est assez marrante.

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FC LORIENT 🐟
Nous devant le match hier soir… 👀

À samedi @PSG_inside 😉
Paris Saint-Germain
⏱️ 95’ I Première manche parisienne. ✅

#PSGFCB 5️⃣-4️⃣ I #UCL
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La troupe d’Olivier Pantaloni, qui devra défier le PSG ce samedi à 17h00 en championnat, a publié une photo sur X dans laquelle on aperçoit Shaun Murphy de la série Good Doctor en train de prendre des notes. L’objectif est clair pour les Merlus : ils veulent sans doute reproduire le même scénario qu’hier soir. C’est évident, battre le leader du classement ne sera pas simple, tout en sachant que dans la capitale tout est plus rude.

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