Equipe de France : le groupe au complet lors de l’entraînement du jour

L’Equipe de France a effectué, dimanche matin à 19 heures (heure française), son dernier entraînement à l’université de Bentley avant de s’envoler dans l’après-midi pour Dallas, où elle affrontera l’Espagne mardi en demi-finales de la Coupe du monde. Les 26 joueurs étaient présents, dont William Saliba et Dayot Upamecano, ménagés la veille.

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Cette séance à huis clos, plutôt légère, n’a pas livré d’indications précises sur les choix de Didier Deschamps. Le sélectionneur devrait toutefois réintégrer Aurélien Tchouameni, remis de sa blessure, dans son onze de départ à la place de Manu Koné. Sur le côté gauche de l’attaque, la concurrence reste ouverte entre Désiré Doué, convaincant contre le Maroc, et Bradley Barcola. Que des bonnes nouvelles donc à deux jours du choc contre l’Espagne en demi-finale de la Coupe du Monde 2026.