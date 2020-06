Chelsea : quel avenir pour Olivier Giroud et Michy Batshuayi ?

Chelsea a doublé la concurrence. Annoncé depuis plusieurs semaines du côté du Bayern Munich et de Liverpool, Timo Werner a finalement choisi de rejoindre les Blues. Des Blues qui n'ont pas hésité à mettre la main au porte-monnaie pour s'attacher les services du joueur de Leipzig. Si on évoquait une somme de 60 M€, soit le montant de sa clause libératoire, Kicker a annoncé que les pensionnaires de Stamford Bridge auraient finalement déboursé 50 M€. A cela, il faut aussi ajouter le salaire d'environ 10 M€ par an offert au joueur âgé de 24 ans. Le club de Roman Abramovicth n'a donc pas lésiné sur les moyens pour s'offrir un nouvel élément offensif.

Werner, un concurrent de taille pour Giroud

Une recrue polyvalente qui viendra, a priori, pour occuper le poste d'attaquant de pointe. Sous le maillot de Leipzig, Werner a marqué 31 buts et fait 11 passes décisives en 42 apparitions toutes compétitions confondues cette saison. Frank Lampard aura donc enfin le renfort qu'il attendait. En effet, l'été dernier, le technicien anglais avait vécu un premier mercato où Chelsea était interdit de recrutement. Puis lors du marché des transferts hivernal, les Blues avaient été autorisés à recruter, mais ils n'avaient pas acheté d'attaquant. Lampard a dû composer ainsi avec les forces en présence à savoir Tammy Abraham, Olivier Giroud ou encore Michy Batshuayi. Et pour les deux derniers joueurs mentionnés, l'arrivée prochaine de Werner n'arrange pas leurs affaires.

Concernant Olivier Giroud, cette saison 2019-20 s'est déjà avérée très compliquée. Lors de première partie de l'année, le Français a été abonné au banc de touche. Il n'était apparu qu'à sept petites reprises (1 but) avant la trêve hivernale. Même si Didier Deschamps continuait à l'appeler avec les Bleus, l'ancien joueur d'Arsenal savait qu'il lui fallait retrouver du temps de jeu ailleurs pour assurer sa place à l'Euro 2020. Mais Giroud avait été finalement retenu par Chelsea, malgré les avances de l'Inter Milan et de la Lazio Rome. Professionnel, il était reparti de l'avant et il commençait à engranger du temps de jeu avant la suspension de la saison. En effet, il restait sur 6 matches joués (2 buts) sur l'année 2020.

Michy Batshuayi sur le départ ?

Malgré tout, on imaginait le Français de 33 ans quitter les Blues à l'issue de la saison, d'autant que son contrat s'arrêtait le 30 juin prochain. Mais il y a quelques jours, Chelsea a prolongé son bail. «Olivier Giroud restera à Chelsea pour la saison 2020/21. Une option de prolongation d'un an du contrat de l'attaquant a été prise le mois dernier, assurant la poursuite de son séjour de deux ans et demi à Stamford Bridge, qui devait se terminer à la fin de la campagne en cours». L'avant-centre devra toutefois composer avec la forte concurrence puisque Lampard pourra compter sur Werner et Abraham. Comme cette saison, il devra saisir la moindre occasion qu'on lui donnera, lui qui aura pour objectif de participer à l'Euro 2021 avec l'équipe de France.

Si Giroud a été de nouveau retenu, cela pourrait ne pas être le cas de Michy Batshuayi. En fin de contrat en juin 2021, soit dans un an, le Belge a multiplié les prêts depuis son arrivée (Dortmund, Valence, Crystal Palace). Mais cette saison, il est resté chez les Blues avec lesquels il n'a pas été un titulaire en puissance (8 buts, 3 assists en 29 apparitions toutes compétitions confondues). Et l'année prochaine, Frank Lampard semble déjà pourvu au niveau offensif. La porte devrait donc s'ouvrir pour l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, qui devrait être a priori sacrifié. Selon La Dernière Heure, des écuries de Premier League suivent le joueur de 26 ans de près. La valse des attaquants est en marche à Chelsea !