Olise, Doué, Cherki… les grandes décisions de Zinédine Zidane qui ont métamorphosé l’Équipe de France

Pour cette dernière rencontre de la trêve internationale, Zinédine Zidane avait une nouvelle fois décidé de chambouler son onze de départ. Après avoir largement fait tourner depuis le début de ce rassemblement, le sélectionneur des Bleus avait encore procédé à plusieurs changements face à la Belgique, avec notamment Guillaume Restes dans les buts et la titularisation de Leny Yoro en défense centrale. Devant, Ousmane Dembélé portait le brassard en l’absence de Kylian Mbappé, tandis que Maghnes Akliouche et Esteban Lepaul étaient également alignés. Une composition remaniée qui témoignait de la volonté du technicien français de donner du temps de jeu à l’ensemble de son groupe avant de refermer ce premier rassemblement à la tête de l’Équipe de France.

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Mais pendant une heure, ces nombreux changements n’ont pas permis aux Bleus de réellement trouver leur rythme. Malgré une possession largement favorable et une domination territoriale, les hommes de Zidane se sont longtemps heurtés à une Belgique bien organisée et surtout plus efficace dans les zones décisives. Les Français manquaient de justesse dans le dernier geste et peinaient à mettre suffisamment de joueurs dans la surface, un problème déjà identifié par leur sélectionneur après les précédentes rencontres. Pire encore, les Bleus étaient menés au score après l’ouverture de Dodi Lukébakio à la 35e minute, laissant alors la France face à une situation particulièrement inconfortable pour sa dernière sortie de la trêve.

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Des remplaçants pour dynamiser les Bleus

Tout a pourtant basculé après l’heure de jeu, lorsque Zinédine Zidane a décidé de modifier profondément son équipe. Le sélectionneur a procédé à trois changements simultanés avec les entrées de Michael Olise, Rayan Cherki et Lucas Da Cunha, respectivement à la place d’Ousmane Dembélé, Maghnes Akliouche et Manu Koné. Désiré Doué a ensuite remplacé Bradley Barcola à la 72e minute. Ces choix ont immédiatement apporté davantage de vitesse, de percussion et de créativité au jeu français. Les Bleus ont alors accéléré, multiplié les situations dangereuses et surtout trouvé cette efficacité qui leur faisait défaut depuis le coup d’envoi. En quelques minutes, le visage de l’équipe avait totalement changé ce qui a d’ailleurs ravi Zidane en conférence de presse : «leur entrée a été extraordinaire, et cela prouve que tout le monde est concerné».

Et les entrants ont été directement impliqués dans cette spectaculaire remontée. Désiré Doué a d’abord remis la France sur les rails à la 77e minute sur une passe de Da Cunha, avant que Rayan Cherki ne donne l’avantage aux Bleus quatre minutes plus tard. Michael Olise a ensuite participé à son tour à la fête en inscrivant le troisième but français à la 88e minute, avant de profiter de la nouvelle passe décisive de Doué dans le temps additionnel (90e+1). Quatre buts inscrits en seulement quatorze minutes pour renverser une rencontre qui semblait pourtant mal embarquée. «C’est vrai que la 2e mi-temps a changé, même s’il n’y a pas tout à jeter en première mi-temps. Il nous a manqué de la percussion dans les 30 derniers mètres, chose qui nous a manqué dans nos trois matches. Notre 2e mi-temps quand on a égalisé, c’était un tout autre match. C’est la réaction de tout le monde. On termine sur une note très positive après quinze jours passés ensemble. C’est mérité», a conclu Zizou. Au cœur de cette métamorphose, Doué, Olise et Cherki ont ainsi incarné l’impact immédiat des choix de Zidane et offert aux Bleus une fin de match aussi spectaculaire qu’inattendue. D’ailleurs, le Parisien et le Bavarois sont les premiers remplaçants à être impliqués dans trois buts lors d’un match de la France depuis Marvin Martin contre l’Ukraine le 6 juin 2011…