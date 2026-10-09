Les justifications sincères d’Angel Gomes sur la période noire de l’OM

Angel Gomes n’a pas cherché à esquiver les difficultés de l’Olympique de Marseille. Alors que le club, actuel 17e du classement, traverse une période plus que compliquée en ce début de saison, le milieu de terrain anglais a livré son analyse des dernières semaines. «Je pense que ces trois semaines nous ont fait du bien, on a pu travailler beaucoup plus et mentalement pour le groupe c’était bien d’avoir un peu de repos car ces dernières semaines étaient dures pour le groupe», a tout d’abord reconnu l’Anglais de 26 ans, tout en rappelant la pression permanente qui accompagne l’OM, où chaque rencontre doit être abordée avec l’ambition de gagner.

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Conscient de la situation marseillaise, Angel Gomes a toutefois refusé de céder à l’inquiétude. «On est dans une situation où ne doit sous-estimer aucune équipe. On a joué cinq matchs donc il n’y a pas de peur ou de crainte. On connaît notre situation, c’est une situation difficile mais on ne va pas pleurer sur notre sort. On sait qu’on doit travailler dur, on connaît la situation. On essaye de ne pas trop se projeter, de ne pas penser au long terme ni au passé. On doit se concentrer sur le présent et gagner le match qui arrive. On connaît la situation et on ne peut pas fuir. Il faut reprendre le rythme et c’est ce qu’on va faire». Pour autant, l’ancien Lillois a également apporté quelques réponses pour justifier cette période historiquement noire.

Un été à l’origine des maux ?

«Cet été a été difficile pour tout le monde, avec beaucoup d’incertitudes, beaucoup de départs, aucune arrivée. On a dû gérer ça, on a dû affronter cette situation. Cela nous a perturbés dans le vestiaire, mais ce sont des choses qui arrivent. En ce qui concerne nos défaites, on n’a pas mal joué, mais parfois c’est aussi cette chance qui fait la différence… On n’en a pas eu beaucoup», a notamment reconnu l’intéressé, refusant cependant de mettre en avant la dimension physique : «c’est un peu trop simple d’utiliser cela comme une excuse. Si on avait marqué dans nos moments forts contre Rennes ou le Paris FC, personne ne parlerait du nombre de kilomètres parcourus et notre situation serait meilleure».

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Dithyrambique au sujet de son entraîneur Bruno Genesio - considéré comme l’homme idéal pour traverser cette période - et déterminé à l’idée d’inverser la tendance, Gomes a finalement tenu des propos optimistes et revanchards. «On a eu trois semaines pour comprendre ce que l’on doit faire mieux, on essaie d’ajuster le tir. Troyes sera le premier test. On espère que les choses se passeront bien. On est prêt, confiant». Un discours lucide, qui reconnaît les difficultés marseillaises sans renoncer à l’objectif immédiat : retrouver le chemin de la victoire. Une mission rédemption qui débutera, ce dimanche, sur la pelouse de Troyes.