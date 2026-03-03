Menu Rechercher
Real Madrid : la démission de Florentino Pérez réclamée par les supporters

Real Madrid 0-1 Getafe

Hier soir, le Real Madrid a perdu très gros. Opposés à Getafe en Liga, les Merengues ont été battus à domicile sur le score de 1 à 0. Une défaite qui les éloigne du titre en championnat. Ce qui a entraîné des réactions fortes de la part de certains supporters présents au stade.

Ainsi, la Cadena SER révèle que des fans ont sifflé les joueurs madrilènes une bonne partie de la rencontre. Alvaro Arbeloa a été aussi sifflé après le remplacement de Thiago Pitarch. Enfin, le président Florentino Pérez n’a pas été épargné. La SER indique qu’il a été accueilli après la rencontre par des chants « Florentino, démission ! ». Ambiance.

