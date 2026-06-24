CdM 2026, EdF : la FFF lance une glace pour fêter la qualif’ des Bleus

En ces temps de canicule, la FFF a trouvé un petit moyen pour rafraichir les supporters de l’équipe de France. La fédération annonce le lancement de la « Glace de la Liberté » pour célébrer la qualification des Bleus pour les seizièmes de finale de la Coupe du Monde 2026. «Pour donner vie à cette expérience, la FFF s’est associée à Glazed, artisan glacier parisien reconnu pour son savoir-faire et ses créations originales. Fidèle à son exigence de qualité, Glazed élabore des glaces 100 % naturelles, sans additifs, à partir d’ingrédients rigoureusement sélectionnés. Deux parfums exclusifs ont été imaginés pour l’occasion : une glace yaourt habillée d’un bleu intense en référence au maillot domicile de l’Équipe de France, et une glace à la menthe teintée d’un vert d’eau inspiré du maillot extérieur « Liberté ». Ces créations gourmandes prolongent l’univers visuel des deux maillots dévoilés pour la Coupe du Monde 2026. Chaque glace sera accompagnée de deux sablés en forme d’étoile imaginés par le pâtissier parisien Vincent Salur. Un clin d’œil aux deux Coupes du Monde remportées par les Bleus et à l’histoire que l’Équipe de France continue d’écrire sur la scène internationale.»

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Une opération qui se déroulera sur trois jours. «À l’occasion du dernier match de poule des Bleus face à la Norvège et de leur qualification acquise, « La Glace de la Liberté » prendra place le vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 juin. Un rendez-vous gourmand pour vibrer au rythme de la Coupe du Monde et accompagner les supporters jusqu’aux 16èmes de finale, le mardi 30 juin. L’opération permettra à toute personne réalisant un achat dans la boutique officielle de la FFF ou dans l’un des pop-up stores installés place de Varsovie, place de l’Opéra et au rond-point des Champs-Élysées – Franklin D. Roosevelt de recevoir une glace offerte», a indiqué la FFF.