Manchester United : Ole Gunnar Solskjær "impressionné" par Raphaël Varane

Présenté par Manchester United peu avant l'ouverture de la Premier League contre Leeds United, Raphaël Varane (28 ans) a effectué ses premiers entraînements sous le maillot des Red Devils cette semaine. Peu après l'arrivée de l'international français en provenance du Real Madrid, son entraîneur Olé Gunnar Solskjaer s'est montré admiratif.

«C'est un défenseur rapide, fort, bon dans les airs, il peut jouer des deux pieds (...) Tout en lui est ce qu'un entraîneur recherche. Il a été humble, il a été curieux. Il pose des questions. Il ne veut pas apprendre par une erreur sur le terrain, il veut l'apprendre à l'entraînement. Tout en lui a été impressionnant», a expliqué le Norvégien sur le site officiel du club mancunien en ajoutant que Manchester United «est dans son cœur depuis qu'il est allé au Real Madrid. Je pense qu'il avait un peu d'amour pour Man United. Et nous avons certainement été admiratif pour lui pendant de nombreuses années.»

