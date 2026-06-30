CdM 2026 : l’Allemagne n’avait jamais perdu aux tirs au but
L’Allemagne a été éliminée de la Coupe du Monde 2026 dès les seizièmes de finale par Paraguay, au terme d’un match très fermé conclu (1-1) après prolongations. Malgré une domination nette en possession et en occasions, la Mannschaft n’a pas réussi à faire la différence dans le jeu, se heurtant à une défense paraguayenne compacte et disciplinée, capable de tenir jusqu’aux tirs au but.
La décision s’est jouée lors de la séance de tirs au but, où le Paraguay s’est imposé (4-3), infligeant à l’Allemagne sa toute première élimination de son histoire dans cet exercice en Coupe du Monde. Un but allemand en prolongation a également été annulé après intervention de la VAR, accentuant la frustration allemande, tandis que les Paraguayens ont parfaitement géré la pression pour créer l’une des plus grosses surprises du tournoi.
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