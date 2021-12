Nice et Rennes ont supervisé David Soria

La Liga n'est généralement pas un terrain très propice au recrutement pour les clubs de Ligue 1. Il n'empêche que certains clubs suivent avec attention certains joueurs évoluant dans les clubs les plus modestes de Liga. Selon nos informations, Nice et Rennes ont d'ailleurs supervisé il y a peu le gardien de but de Getafe (actuel 18e de Liga) David Soria.

Le portier espagnol de 28 ans sous contrat jusqu'en juin 2023, qui totalise 150 matches pros avec Getafe et le FC Séville, est une valeur sûre du championnat espagnol au niveau des gardiens de but. Grand, bon au pied, son profil plaît beaucoup à Rennes et à Nice. Rennes dispose déjà de quatre gardiens (Salin, Gomis, Dogan Alemdar, Pépé Bonet), mais pourrait se laisser tenter par le recrutement d'un portier d'expérience. Quant à Nice, il cherche clairement un gardien de but pour la succession de Walter Benitez et se trouve englué dans la piste menant au gardien turc de Besiktas Ersin Destanoglu (20 ans).