L’incroyable propagande accordée à Lamine Yamal dans la course au Ballon d’Or

Le 22 septembre prochain, au théâtre du Châtelet à Paris, le nouveau Ballon d’Or France Football sera révélé. Au sortir d’une saison exceptionnelle, tant sur le plan individuel que collectif, Ousmane Dembélé fait logiquement figure de favori. Il n’est pas le seul. Sous les couleurs du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi ou encore Vitinha ont, eux aussi, particulièrement brillé. Oui, mais voilà, pour le numéro 10 des Rouge et Bleu, le concurrent le plus farouche se trouve peut-être du côté de la Catalogne. Son nom ? Lamine Yamal.

La suite après cette publicité

Une lutte acharnée

Incarnant la nouvelle génération avec une maturité qui frôle l’invraisemblable pour son âge, l’international espagnol (22 sélections, six buts) éclabousse la planète football de son talent sous le maillot du FC Barcelone. Vainqueur de la Liga, demi-finaliste de la dernière Ligue des Champions et auteur de performances individuelles remarquables (18 buts et 25 passes décisives en 55 matches toutes compétitions confondues), le natif d’Esplugues de Llobregat pourrait finalement bien rafler la mise.

La suite après cette publicité

En attendant de connaître le verdict et alors que les votes se sont terminés il y a quelques jours, le crack barcelonais de 18 ans peut quoi qu’il en soit compter sur un soutien de choix. Anciennes légendes du ballon rond, coéquipiers actuels, journalistes… Nombreux sont ceux à défendre la candidature du numéro 10 des Culers. « Si j’avais un vote pour le Ballon d’Or, je le donnerais à Lamine. Dembélé, Raphinha et Lamine sont les favoris, mais pour moi, Lamine se distingue par la façon dont nous l’aimons tous », lançait ainsi Lothar Matthäus, l’un des joueurs emblématiques de la sélection allemande.

Lamine Yamal soutenu par des légendes…

Un discours partagé par d’innombrables personnalités footballistiques. « Bien que normalement le Ballon d’Or soit attribué à l’un des joueurs qui a remporté la finale de la Ligue des champions, cette fois-ci, il pourrait être différent. Ce n’est pas seulement gagner, car ce que nous avons vu de Lamine était incroyable : il en a un peu plus », notait, à ce titre, Ruud Gullit, vainqueur du Ballon d’Or 1987. Interrogé à ce sujet, Marco van Basten - qui proposait il y a un an de « se concentrer davantage sur la position de Lamine pour exploiter tout son talent » - le voit désormais comme « le meilleur joueur de la saison 2024-25 ».

La suite après cette publicité

« Lamine est déjà au niveau de gagner le Ballon d’Or. Il peut entrer dans l’histoire en le conquérant, non pas une mais plusieurs fois », surenchérissait de son côté Ronaldinho alors que Javi Martínez, ancien joueur de l’Athletic et du Bayern, se montrait lui aussi très tranché : « je suis désolé pour le PSG, mais pour moi, Lamine était le meilleur, il n’est pas seulement le meilleur en Espagne, mais dans le monde ». Un soutien également bien présent en France malgré la présence d’Ousmane Dembélé parmi les favoris.

… mais également en France

… mais également en France

« J’aime beaucoup Dembélé, maintenant, pour gagner le Ballon d’Or, au Barça, il y a un joueur qui s’appelle Lamine », avouait, à ce titre, Luis Fernández. « Lamine mérite de remporter le Ballon d’Or cette année : il a été le meilleur lors d’une saison exceptionnelle », ajoutait de son côté l’ancien joueur de l’OM, Jean-Pierre Papin. Légende de la France et du Real Madrid, Zinedine Zidane ne manquait pas non plus de complimenter la nouvelle pépite du football mondial. « Ce qu’il a fait à Milan (demi-finale de Ligue des Champions), je ne l’ai jamais vu de ma vie à cet âge, c’est impressionnant ».

La suite après cette publicité

Si Jules Koundé, coéquipier des deux prétendants, se veut lui plus mesuré et que Kylian Mbappé donne aujourd’hui sa voix à Dembouz, Lamine Yamal peut malgré tout compter sur l’appui de nombreuses personnalités, à commencer par Fabio Capello, ancien entraîneur de Milan et de Madrid : « je voterais pour Lamine pour le Ballon d’Or. D’abord Yamal, puis Vinicius et Mbappé ». « Le garçon est un phénomène. La personnalité et le caractère qu’il a sont incroyables. À son âge, je pense que nous sommes face au prochain Ballon d’Or et qu’il peut en gagner plusieurs », ajoutait Paulo Futre, légende de Porto et de l’Atlético. Un son de cloche similaire à celui délivré outre-Manche…

Réponse finale le 22 septembre

« Le Ballon d’Or appartiendrait à Lamine, le prochain grand après Maradona et Messi », promettait ainsi Gary Lineker. « Lamine Ballon d’Or, Ballon d’Or, Ballon d’Or. Il est le meilleur dans les ligues majeures. C’est un talent générationnel, le prochain qui va être au sommet, le meilleur, le plus excitant… J’adore ce gars », s’enflammait par ailleurs Rio Ferdinand alors que Peter Crouch espère également voir l’Espagnol l’emporter. Récemment arrivé au Barça, Marcus Rashford n’a lui non plus pas hésité à participer à la propagande, affirmant que « juste pour le football, Lamine Yamal doit gagner ».

« Pour moi, il est le favori pour remporter le Ballon d’Or et s’il était allé en finale de la Ligue des champions, cela aurait été très clair maintenant », précisait Ivan Rakitić quand Gérard Deulofeu argumentait de la sorte : « il ne s’agit pas de savoir qui je veux voir gagner, mais le meilleur créateur de football est Lamine Yamal ». En sélection nationale, Luis de la Fuente se positionnait lui aussi : « il mérite le Ballon d’Or, c’est le meilleur joueur du monde. S’il continue comme ça, il sera l’un de ces 4 ou 5 footballeurs historiques dans le monde ».

Décrit comme quelqu’un d’incroyable par un certain Erling Haaland et bénéficiant du soutien de très nombreux pairs (Raúl Albiol, Arturo Vidal, Marc Cucurella, Ethan Nwaneri, Myles Lewis-Skelly, Diego López…), Lamine Yamal peut donc légitimement croire au sacre final. En cas d’échec, le joueur de 18 ans pourra toujours se consoler avec les récents propos tenus par son coéquipier, Robert Lewandowski. Lamine gagnera le Ballon d’Or, si ce n’est pas cette année, ce sera la prochaine, relativisait l’attaquant polonais à la BBC. Réponse dans une quinzaine de jours…