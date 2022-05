Le Real Madrid serait prêt à vendre Casemiro !

La suite après cette publicité

Sur le terrain, son statut de titulaire est incontestable. À 30 ans, Casemiro est l’un des trois patrons de l’entrejeu merengue, avec Luka Modric et Toni Kroos. D’ailleurs, Carlo Ancelotti se réjouit de pouvoir compter sur le Brésilien pour la demi-finale retour de Ligue des Champions contre Manchester City (le joueur avait manqué l’aller à cause d’une blessure).

Toutefois, UOL Esporte indique que l’ancien pensionnaire de São Paulo pourrait être poussé vers la sortie. De quoi surprendre, surtout quand on sait que Casemiro a prolongé son contrat jusqu’en 2025 il y a près d’un an. Mais le média brésilien assure que la Casa Blanca serait désormais prête à étudier un départ si une belle offre se présente.

Casemiro sacrifié ?

La raison de ce revirement de situation serait l’obsession du Real Madrid de réinjecter du sang neuf à un milieu de terrain où les trois patrons ont 30 (Casemiro), 36 (Modric) et 32 ans (Kroos). Eduardo Camavinga a d’ailleurs été recruté l’an dernier en ce sens et le souhait d’enrôler le Monégasque Aurélien Tchouameni confirme cette tendance. UOL ajoute même que le profil de l’ancien Lyonnais Bruno Guimarães (Newcastle) plait aussi.

Mais pourquoi vendre Casemiro et vouloir prolonger un Modric plus âgé ? Tout simplement parce que le Brésilien peut encore rapporter un beau chèque et permettre ainsi de financer l’arrivée de son remplaçant. UOL précise d’ailleurs que le transfert de Casemiro pourrait rapporter environ 50 M€ et que la Juventus et le Paris Saint-Germain font partie des courtisans régulièrement cités. Affaire à suivre.