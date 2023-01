Affaire des plus-values "gonflées" : le procureur de la justice sportive réclame 9 points de pénalité pour la Juventus

La suite après cette publicité

Une nouvelle ère s’est initiée sous l’égide du duo Gianluca Ferrero - Maurizio Scanavino à Turin, mais le spectre d’Andrea Agnelli n’est jamais bien loin. Alors que le club piémontais était impliqué dans une affaire de plus-values "gonflées", le procureur italien a réclamé ce vendredi une pénalité de 9 points pour les Turinois "vu la gravité des faits litigieux et l’impact généré d’un point de vue sportif."

La Gazzetta dello Sport rapporte également que le procureur a demandé devant la Cour d’appel fédérale, une suspension de 20 mois et 10 jours pour Paratici, 16 mois pour Agnelli, 12 mois pour Nedved, Garimberti et Arrivabene, et enfin 10 mois et 20 jours pour Cherubini. Le verdict devrait tomber dans la soirée.

À lire

La dernière danse entre Messi et Cristiano Ronaldo fait le tour du Monde, Hugo Lloris se fait encore démolir en Angleterre