OM : Pau Lopez compare Marcelino et Gattuso

Cette trêve internationale a dû faire beaucoup de bien à Gennaro Gattuso et ses hommes. Ensemble, ils ont pu s’offrir presque deux semaines d’entraînement d’affilée et sans interruption où seuls manquaient les internationaux. Cela a laissé le temps à Pau Lopez de bien s’imprégner de la méthode de son nouvel entraîneur. Avant le déplacement à Nice ce samedi (21h, match comptant pour la 9e journée de Ligue 1), l’Espagnol a pu évoquer les différences entre le coach italien et son éphémère prédécesseur, Marcelino. D’après le gardien, il n’y a pas de regret à avoir d’autant qu’il semble plus emballé par la manière de faire d’un Gattuso bien plus proche de ses joueurs. Tu as parfois la sensation qu’on va faire une saison différente. Depuis le début, on a l’impression de réaliser quelque chose de différent. Je pense que tout ce qui s’est passé a été écrit et c’est bien, car ça devait arriver. Marcelino est parti, Gattuso est arrivé et a installé une ambiance différente dans le groupe et le club. On est content», entame-t-il avant de poursuivre.

«Après dans le foot, il faut marquer sur le terrain, mais avec le groupe, on est content, on a l’envie de faire une bonne saison. Gattuso apporte ce dont on a besoin. Les coachs qui ont été joueurs font des choses qui peuvent déranger. Mais Gattuso n’est pas comme ça. Il a les mots après les matchs, il donne l’énergie qui nous manque. Il est exigeant avec lui et nous. J’étais surpris de lui franchement, je ne m’attendais pas un coach comme ça. Même le staff est très intelligent. Je suis surpris de sa manière de faire, de penser et je pense qu’on est d’accord. Je pense qu’on va faire une belle saison, peut-être que je me trompe. C’est positif. Moi, avec Gattuso ça a beaucoup changé. Il veut qu’on joue beaucoup avec les pieds, construire de derrière. Ça ressemble à Sampaoli avec plus d’intensité. Pour nous les gardiens, ça change un peu. Mais sinon avec le ballon c’est la différence avec Marcelino», note le portier de 28 ans.