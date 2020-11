Laurent Blanc a très peur pour le foot amateur

À 55 ans, Laurent Blanc n'est pas du tout certain de revenir dans le monde professionnel. Il a confié à Téléfootce dimanche être un peu dégoûté par le virage qu'a pris le football ces dernières années et songe à revenir dans le milieu amateur. Il a d'ailleurs profité de ce son passage à la télévision pour lancer un message en faveur de ce monde qui est en train de lutter pour sa survie, alors que la crise sanitaire et économique frappe.

«Le football amateur est en train de souffrir de manière très importante. J’espère que ça va s’arranger car, autant le foot professionnel va se relever, mais dans le football amateur certains clubs menacent de disparaître. Et ça pour notre jeunesse ce n’est pas bon » constate l'ancien entraîneur de Bordeaux et du PSG. Le Premier ministre a annoncé cette semaine que les entraînements pour les adultes ne pourraient pas reprendre avant le 20 janvier prochain. La reprise des compétitions n'est donc pas pour tout de suite.