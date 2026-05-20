Medhi Benatia sur Guardiola : «c’est un magicien mais je ne partirais pas en vacances avec lui»

Passé par le Bayern Munich entre 2014 et 2017, Medhi Benatia a pu faire la connaissance d’un certain Pep Guardiola. À l’époque, l’entraîneur espagnol avait oeuvré pour faire venir le défenseur marocain en Bavière. Dans le nouvel épisode de l’émission The Bridge, coanimé par Aurélien Tchouameni et diffusé ce mercredi, l’ancien directeur sportif de l’OM est revenu sur sa relation avec le technicien de 55 ans. Elle a parfois été compliquée mais a toujours été fondée sur le respect.

La suite après cette publicité

«C’est un magicien, il a révolutionné son époque, après, c’est sûr que c’est quelqu’un qui ne donne pas une grande importance aux rapports humains, on va dire ça comme ça, et il le dit lui-même. Moi, c’est l’une des premières réunions qu’il m’a faites, il m’a dit : "Medhi je t’ai pris pour tes qualités défensives, c’est ce dont j’avais besoin, mais je ne veux pas d’amis, je ne suis pas dans l’affect. Au Barça, c’était chez moi, j’ai donné, je me suis fait un peu avoir à la fin". Moi, humainement, je suis un petit peu différent. Avec Franck par exemple au Bayern, et d’autres joueurs, c’était un peu plus difficile dans sa gestion. Mais difficile de dire que ce n’est pas un bon coach, avec ce qu’il a fait et ce qu’il continue de faire. Il a su s’adapter à la Premier League (…) Mais dans le rapport humain, je ne partirais pas en vacances avec lui.»