«Je reconnais qu’il fait des erreurs» : Enzo Maresca face à l’épineux cas Donnarumma

Les dernières semaines sont loin d’avoir été un long fleuve tranquille pour Gianluigi Donnarumma. Installé dans les cages de Manchester City depuis son arrivée en provenance du PSG, le portier italien traverse une période délicate, marquée par plusieurs erreurs sur sa ligne. La dernière en date remonte à la victoire des Citizens contre le RB Leipzig (3-2) ce mercredi en Ligue des Champions, au cours de laquelle l’ancien Parisien a notamment été pris à défaut sur l’un des buts encaissés, ne couvrant pas assez son premier poteau. Une nouvelle prestation contrastée qui a relancé les interrogations autour de sa fiabilité, alors que Manchester City peine à retrouver une véritable solidité défensive. Mais malgré ces difficultés, Enzo Maresca n’entend pas accabler son gardien.

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Présent en conférence de presse, le technicien italien a tenu à dédramatiser la situation, tout en reconnaissant les erreurs de son compatriote. « Ce n’est pas inquiétant, mais c’est une erreur. Nous reconnaissons qu’il s’agit d’une erreur. Je reconnais qu’il fait des erreurs. Pour l’instant, je ne me préoccupe pas de la situation du gardien. Quelques minutes avant le but, il a réalisé un arrêt qu’aucun gardien au monde ne peut faire. Gigio sait qu’il n’a pas été bon sur le premier but. Il va faire mieux », a-t-il assuré. Une manière de rappeler les qualités du gardien de 27 ans, capable d’alterner des interventions spectaculaires et des moments d’égarement. Maresca refuse d’ailleurs de faire de Donnarumma le seul responsable des difficultés défensives de son équipe.

Enzo Maresca maintient sa confiance en Donnarumma

« Ces deux buts sont vraiment bêtes et on aurait pu les éviter. On se crée beaucoup d’occasions à chaque match, mais il faut éviter les buts bêtes. Il faut travailler davantage, comprendre et analyser. Je suis nouveau ici, j’ai besoin de connaître les joueurs et ils ont besoin de me connaître. On ne peut que progresser », a poursuivi l’ancien entraîneur de Chelsea. Un constat qui fait écho aux dernières sorties des Citizens, battus par Aston Villa (2-1) puis Brighton (1-0) en Premier League avant leur succès européen. Déjà critiqué pour son intervention manquée sur le but victorieux de Nicolas Jackson face aux Villans, Donnarumma n’est pas le seul à avoir coûté des points à son équipe. « Lors des cinq ou six derniers matches, nous avons encaissé des buts dans toutes les compétitions, et ce sont des erreurs individuelles. Ce n’est donc pas un problème de système », a insisté Maresca, déterminé à corriger ces lacunes.

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Pour autant, la concurrence commence à faire parler du côté de Manchester. Recruté cet été, Geronimo Rulli a récemment marqué des points en réalisant deux arrêts décisifs lors de la séance de tirs au but remportée contre Brighton en Carabao Cup. Une prestation qui n’a toutefois pas bouleversé la hiérarchie établie par Maresca, toujours décidé à maintenir sa confiance en Donnarumma. Interrogé sur ses échanges avec l’ancien gardien du PSG, l’entraîneur italien a d’ailleurs expliqué ne pas avoir besoin de longs discours pour lui faire comprendre ses erreurs. « Parfois, avec certains joueurs, un simple regard suffit pour comprendre qu’ils ont conscience de leur erreur. À chaque fois qu’il a commis une erreur ou fait quelque chose qui n’était pas correct, il l’a immédiatement reconnu. J’ai parlé avec Gigio, mais parfois, il n’est pas nécessaire d’aller trop loin dans les discussions avec certains joueurs, parce qu’ils savent déjà qu’ils ont fait une erreur. Il faut simplement essayer de l’éviter et passer à autre chose. » Pour le moment, Maresca semble donc protéger son gardien pour éviter qu’il ne coule encore plus.