PSG : Buffon voit Gigio Donnarumma concourir pour le Ballon d’Or

Après plusieurs semaines d’attente, le Paris Saint-Germain a officialisé mercredi la signature de Gianluigi Donnarumma. Le gardien de 22 ans, arrivé libre en provenance de l’AC Milan, s’est engagé pour les cinq prochaines saisons avec le club parisien, jusqu’en juin 2026. Malgré son jeune âge, il a déjà disputé 250 matches en professionnel, dont 33 en équipe nationale italienne, avec laquelle il a remporté l’Euro 2020.

Pour son aîné, Gianluigi Buffon, le nouveau portier du PSG a le potentiel pour devenir le meilleur gardien du monde, comme il l’a confié à Sky Sport Italia : « à mon avis, il peut certainement devenir un Ballon d'Or. Pour la qualité qu'il a et pour ce qu'il a montré, Gigio devrait viser le Ballon d'Or. (...) Quand on est jeune, l'objectif doit être de ne pas être satisfait et de toujours viser le meilleur. Gigio doit absolument faire ça. »