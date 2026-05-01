Real Madrid : Kylian Mbappé qualifié de «mauvais joueur et coéquipier» par le staff

Kylian Mbappé (27 ans) a les oreilles qui sifflent. Le buteur est critiqué de partout. En France, Jérôme Rothen a flingué le capitaine des Bleus hier sur RMC Sport. «Quand tu vois les joueurs autour de lui aujourd’hui, tu ne peux pas demander à Kylian Mbappé d’être le leader technique. Il ne doit pas être le leader d’attaque. On doit jouer sur ses points forts. On a l’avantage d’avoir un joueur très efficace et qui marque beaucoup de buts. OK. Il est là pour ça. Mais il y a une structure à mettre en place autour de lui. Quand tu vois Dembélé et Olise… quand ils touchent le ballon, c’est incroyable ! Je n’ai pas honte de dire que ce que font Olise et Dembélé, Mbappé n’est pas capable de le faire.»

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De l’autre côté des Pyrénées, le cas KM10 fait aussi parler. En début de semaine, ESPN Deportes a révélé que le Real Madrid est plutôt déçu par le Français, qui manque de leadership. Le club ibérique s’attendait à mieux de sa part. Ce vendredi, ESPN Deportes, par la voix du journaliste Rodra, en remet une couche. Dans un live, il a expliqué que le staff technique actuel l’a qualifié de « mauvais coéquipier » et de « mauvais joueur ». Il a aussi ajouté que le Français a quitté une fois le terrain avec un autre joueur en se moquant du staff. Enfin, lors d’un entraînement, il aurait «interpellé l’entraîneur et fait un scandale à propos d’un problème avec un membre du staff». Il reste à savoir si ces informations plutôt étonnantes seront confirmées par d’autres médias ibériques.