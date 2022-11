League Cup : Manchester City trop fort pour Chelsea, Arsenal et Tottenham éliminés, Liverpool se fait peur

Ce mercredi soir donnait lieu à la suite du troisième tour de la Coupe de la ligue anglaise. Un programme chargé avec huit rencontres et plusieurs cadors de Premier League parmi les équipes en lice : Manchester City, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Tottenham et même la surprise de ce début de saison, Newcastle United (3e après 14 journées). Manchester United recevra Aston Villa demain soir à 21h. Le choc de cette soirée se déroulait du côté de l'Etihad Stadium ou Manchester City recevait les Blues de Chelsea. Pep Guardiola et Graham Potter ont fait tourner avec notamment Bernardo Silva, Ederson, Erling Haaland et Kevin De Bruyne sur le banc, et côté Chelsea, Havertz, Thiago Silva et Sterling également, mais avec Ziyech, Koulibaly et Kovacic pour organiser le jeu. Dans une rencontre à haute intensité dès le premier acte, les Citizens avaient la main mise sur la rencontre dans les premières minutes de jeu, avec la possession de balle (comme attendu), et les occasions les plus franches, avant que les débats s'équilibrent un peu plus par séquence.

Nous avons eu le droit à des tentatives, du jeu rapide des deux côtés avec de beaux gestes, sans pour autant que quelqu'un trouve la faille avant la mi-temps. Manchester City a essayé à plusieurs reprises de forcer la décision lors du second acte, en empêchant les Blues de respirer. Riyad Mahrez a fini par ouvrir le score pour City d'un magnifique coup franc avec son pied gauche magique, passé entre le mur bleu, masquant Édouard Mendy (1-0, 53e). L'Algérien fut aussi à l'origine du second but de son équipe après une frappe enroulée pied gauche, bien suivie par Alvarez qui avait juste à pousser le cuir (2-0, 58e). Les visiteurs ont fait rentrer quatre joueurs frais dont l'ancien de l'Etihad, Sterling, pour essayer d'inverser la tendance mais Stefan Ortega faisait office de muraille de Chine ce soir. Pulisic a marqué un but mais hors-jeu, décidément, rien ne pouvait arrivé à Ortega ce soir. Haaland et De Bruyne n'ont pas eu besoin de rentrer pour que leur équipe s'impose 2-0 contre Chelsea.

Arsenal passe à la trappe, Liverpool au bout du bout

Jürgen Klopp, le coach des Reds de Liverpool a choisi de laisser Mohamed Salah et Virgil van Dijk au repos pour cette rencontre à Anfield, face à Derby County, pensionnaire de troisième division anglaise. Darwin Nunez et Roberto Firmino étaient sur le banc. Le technicien allemand a décidé de faire confiance aux jeunes et ce, même jusqu'au banc de touche avec très peu de joueurs confirmés. C'était un match assez fermé malgré la domination des Reds en termes de possession de balle et de tentatives directes. L'entrée de l'Uruguayen Nunez, l'ancien du Benfica Lisbonne, n'aura pas aidé son équipe à faire la décision dans le temps réglementaire. Les deux formations se sont départagées aux tirs au but et c'est le dernier finaliste de la Ligue des champions qui s'est imposé sur un pénalty victorieux de Harvey Elliott (0-0, 3-2 t.a.b.), qui a laissé exploser sa joie.

A Londres, les Gunners d'Arsenal recevaient Brighton. Mikel Arteta a remanié sa composition d'équipe avec les présences de Fabio Vieira, le jeune Marquinhos, Lokonga et l'inexpérimenté portier Hein dans les buts. William Saliba, le défenseur central français, tout juste sélectionné pour le Mondial au Qatar était titulaire. Malgré le turnover, les locaux, fort de leur bonne dynamique en championnat, ont ouvert le score dès la 20e minute de jeu par l'intermédiaire du milieu gauche Reiss Nelson, servi par Eddie Nketiah (1-0, 20e). Les hommes de Roberto De Zerbi ont égalisé sept minutes plus tard sur un pénalty de l'ancien mancunien Danny Welbeck -1-1, 27e), après une faute du gardien d'Arsenal, lui valant un avertissement. Les visiteurs ont jeté un grand froid sur l'Emirates Stadium par deux fois après la pause, malgré les rentrées de titulaires en force côté gunner. La première par l'entrant Mitoma sur une passe décisive de Jérémy Morante (1-2, 58e) et le second par Lamptey (1-3, 71e). Deux réalisations leur permettant de créer la surprise chez le leader de Premier League.

Les résultats complets de la League Cup