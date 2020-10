Edinson Cavani débarque finalement à Manchester United

La suite après cette publicité

Voilà l'un des grands feuilleton du mercato qui prend fin. En fin de contrat avec le PSG en juin dernier, Edinson Cavani avait sacrifié le Final 8, et donc rejeté une prolongation de quelques semaines, pour se consacrer à la recherche d'un nouveau projet. Après plusieurs semaines d'âpres négociations avec la plupart des grands clubs européens, l'attaquant de 33 ans pose finalement ses valises à Manchester United où il vient de signer un bail de deux ans.

«Manchester United est ravi d'annoncer l'arrivée d'Edinson Cavani pour un an avec une année supplémentaire en option», annonce le communiqué officiel. Le club anglais cherchait depuis un long moment un joueur capable d'entrer dans la rotation des éléments offensifs. On peut même dire qu'ils ont recruté un joueur de premier plan malgré son âge avancé.

Cavani a baissé ses exigences

L'international uruguayen a donc enfin trouvé un club à la hauteur de ses ambitions, lui qui avec son clan, représenté en premier lieu par son beau-frère et agent, ont fait un grand tour d'Europe, et même un peu du monde. Resté en Uruguay une bonne partie de l'été, le joueur aura été en contact avec Boca Juniors, puis un court instant annoncé de retour au PSG avant d'aller loin dans les négociations avec Benfica. Le club portugais s'est finalement rétracté au dernier moment face aux exigences financières demandées par Cavani.

Le meilleur buteur de l'histoire du PSG demandait pas moins de 10 M€ par saison et un contrat d'au moins deux saisons. De quoi refroidir de nombreux prétendants malgré le statut de joueur libre de Cavani. Il y a ensuite eu de nombreuses touches avec la Juventus, l'Inter, le Barça, le Real Madrid et l'Atlético dont il a été proche. Après avoir déjà pris un contact il y a quelques semaines, Manchester United est revenu à la charge avec une proposition moins élevée. Cavani a mis de l'eau dans son vin et accepté pour mieux retrouver le PSG en Ligue des Champions, le 20 octobre prochain.