Le Barça ne s'en fait pas pour l'avenir de Lionel Messi

La rumeur a fait grand bruit en Espagne la semaine passée. Lionel Messi (33 ans), fatigué par les rumeurs à son sujet, semble vouloir quitter le FC Barcelone en 2021. Des bruits auxquels le président blaugrana Josep Maria Bartomeu a répondu ce dimanche soir, sans s'affoler.

«Je ne vais pas donner les détails de la négociation, mais il a souvent dit qu'il souhaitait terminer sa carrière au FC Barcelone. Nous sommes concentrés sur la compétition et il y a des négociations en cours avec plusieurs joueurs. Messi veut rester ici et terminer ici. Il lui reste beaucoup d'années de football et nous allons encore en profiter», a-t-il lancé, relayé par Mundo Deportivo.