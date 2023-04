PSG : Sergio Ramos nostalgique de sa vie à Madrid

La suite après cette publicité

Arrivé à l’été 2021 au PSG, Sergio Ramos a alterné le bon et le moins bon avec le club de la capitale. Quasiment blessé pendant toute sa première saison, il a été plus régulier cette année en délivrant quelques belles performances. Dans un entretien pour le magazine espagnol Esquire, le champion du monde 2010 a avoué qu’il apprécie sa nouvelle vie parisienne. Le défenseur central espagnol a toutefois rappelé qu’il préférait Madrid.

« Paris est une ville qui a tout et dont les habitants m’ont permis de me sentir chez moi dès mon arrivée, répond-il brièvement au sujet de son déménagement en France. D’un autre côté, Madrid est évidemment Madrid et je l’aime pour son atmosphère, ses musées, ses restaurants… Mais surtout pour les gens, la famille et les amis de toutes ces années. (…) Je suis amoureux de Madrid. »

