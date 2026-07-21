West Ham trouve finalement un accord à 80 M€ avec Al-Hilal pour Crysencio Summerville !

Le feuilleton Crysencio Summerville (24 ans) connaît un incroyable rebondissement. Alors que tout semblait rapprocher l’ailier néerlandais de l’AS Roma, qui avait formulé une offre de 46 millions d’euros, le dossier a brutalement changé de dimension. Le PSG avait d’abord montré un intérêt, mais nous vous révélions que Manchester United s’était également renseigné sur sa situation, tandis qu’Aston Villa suivait attentivement l’ancien joueur de Leeds. Après la relégation de West Ham en Championship, un départ paraissait inévitable, mais un autre prétendant est sur le point de rafler la mise.

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Car c’est finalement Al-Hilal qui est sur le point de rafler la mise. Selon The Athletic, le club saoudien a trouvé un accord avec West Ham pour un transfert estimé à près de 80 millions d’euros. Une visite médicale est désormais programmée dans les prochains jours et un contrat de longue durée attend l’international néerlandais, sous réserve des derniers détails administratifs. Un coup de théâtre dans ce mercato estival, alors que l’AS Roma avait déjà vu Mason Greenwood lui passer sous le nez.

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Al-Hilal double tout le monde

S’il n’a pas encore donné son accord définitif pour rejoindre le deuxième de la dernière saison de Saudi Pro League, Summerville pourrait donc quitter l’Europe malgré les nombreuses sollicitations du Vieux Continent. Arrivé chez les Hammers en 2024 en provenance de Leeds United, il était encore sous contrat jusqu’en 2029, mais était logiquement sur le départ après la relégation du club en Championship. Il laisse derrière lui un bilan de 56 matches disputés avec West Ham, dont 34 la saison passée pour 7 buts et 5 passes décisives.

Convoqué avec les Pays-Bas pour la dernière Coupe du Monde, Summerville faisait partie des révélations du tournoi en confirmant son potentiel sur la scène internationale avec deux buts et deux passes décisives en quatre apparitions, malgré un penalty manqué lors de l’élimination face au Maroc, en seizièmes de finale (1-1). Son transfert vers Al-Hilal pourrait marquer un nouveau coup d’éclat du championnat saoudien, qui s’offre l’un des ailiers les plus convoités de ce mercato estival.