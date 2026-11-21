Victime de deux ruptures des ligaments croisés et d’une distorsion du ligament du genou droit durant sa carrière, Lucas Hernandez a dû être particulièrement touché en voyant Désiré Doué fondre en larmes ce samedi après sa grave blessure face à Nice (2-3). Le champion du monde 2018 a d’ailleurs pris la parole en zone mixte pour exprimer sa peine.

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« Je n’ai jamais vu un joueur se plaindre comme ça sur un terrain. Ce n’est pas facile, vu sa réaction. Ce sont des blessures qui arrivent », confiait l’ancien défenseur du Bayern Munich après la rencontre. Doué devrait passer un IRM dans les prochaines heures, mais sur Ligue1+, Luis Enrique ne se berçait pas d’illusions. Le coach parisien a déjà confirmé qu’il s’agissait d’une «grave blessure».