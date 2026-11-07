Pablo Pagis dévoile les coulisses de sa convocation en Équipe de France

Il est la surprise du chef. Auteur d’un bon début de saison avec le Paris FC, Pablo Pagis a été convoqué par Zinédine Zidane en vue des deux rencontres de Ligue des Nations en Italie, le 12 novembre, puis à Bordeaux face à la Turquie, le 15. Si sa présence dans la liste est surtout la conséquence de l’absence de Maghnes Akliouche, forfait, le Parisien aura l’occasion de se mettre en valeur aux yeux du sélectionneur, très élogieux à son égard. Après la victoire du Paris FC face à Auxerre ce samedi (0-1), Pagis a d’ailleurs dévoilé les coulisses de sa convocation.

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Pablo Pagis mérite-t-il sa première convocation en Équipe de France ? OUI, Zidane récompense son très bon début de saison avec le Paris FC. NON, d'autres méritaient davantage d'être appelés avant lui. Partage ta réponse Génération de l'image en cours

« Je savais que j’étais pré-sélectionné, donc forcément, tu regardes la liste en te disant ça (que tu as des chances d’être convoqué, ndlr). Mais j’avais déjà été pré-sélectionné avant, donc je pense que le fait d’avoir vécu ça plus tôt a fait que je m’y attendais moins, alors qu’il y avait plus de chances. J’avais moins cette excitation de la première liste, mais j’étais très content. Ma copine m’avait demandé le matin : "Mais tu y crois ?" Et je lui disais : "Je ne sais pas trop, on verra bien." En fait, je ne voulais pas me prendre la tête avec ça et me concentrer sur le match d’Auxerre. Ce n’est pas évident d’être dans le bus et d’apprendre ça (la convocation en Bleus, ndlr) alors que tu prépares un match. C’était un truc de fou (l’ambiance dans le bus, ndlr), et oui, mon papa m’a appelé dans la foulée, et toute la famille. Ce sont des bons moments », a confié le joueur de 23 ans.