Bayern Munich : Harry Kane surclasse l’Europe

Sa saison est tout simplement stratosphérique en Bavière. Sacré champion d’Allemagne avec le Bayern Munich assez tôt cette saison, Harry Kane a su mettre tout le monde d’accord. Ce samedi après-midi, les Munichois recevaient Cologne, et l’attaquant anglais a encore épaté, terminant sa rencontre avec un triplé. Désormais, le buteur comptabilise 63 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues, soit un total impressionnant de 70 contributions de but en seulement 55 matchs.

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Une régularité hors norme qui lui permet de dominer largement le paysage offensif européen et mondial. Avec plus de buts et plus de contributions de but que n’importe quel autre footballeur durant cet exercice, Kane poursuit sa montée en puissance. Avant la Coupe du Monde 2026 en Amérique du nord, le renard des surfaces semble donc prêt à humilier les défenses sous la tunique des Three Lions.